Москва, 13 января, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Советский и российский кинорежиссёр Алла Сурикова экстренно госпитализирована в Москве с COVID-19. Об этом 13 января сообщает телеграмм-канал Mash.

Евгений Коваль Пресс-служба фестиваля «Меридианы Тихого» Алла Сурикова

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«Режиссёра Аллу Сурикову экстренно госпитализировали в Москве с коронавирусом», — говорится в сообщении.

Также указывается, что режиссер обратилась к врачам с жалобами на кашель и высокую температуру и проведенный ей тест на SARS-CoV-2 показал положительный результат. Затем Сурикову доставили в больницу, где у ней было выявлено сильное воспаление.

При этом отмечается, что медики оценивают состояние Суриковой как состояние средней тяжести.

Отметим, Алла Сурикова является режиссёром таких фильмов, как «Будьте моим мужем» (1981), «Ищите женщину» (1982), «Человека с бульвара Капуцинов» (1987) и др.