Санкт-Петербург, 13 января, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга после завершения новогодних каникул стали вакцинироваться гораздо чаще, чем в выходные. Темпы вакцинации увеличиваются. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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В первый рабочий день 2022 года, 10 января, первичную вакцинацию прошли 8135 человек (с учетом «Спутника Лайт»), а поставили второй компонент или ревакцинировались 10 661 человек. На следующий день, 11 января, показатели первично вакцинации увеличились уже до 8478 человек (+343 привитых). Второй компонент вакцины получили 9540 (-1112) человек.

При этом за прошедшие сутки, 12 января, первично привились около 4,5 тыс. человек, второй компонент получили 12 тыс. человек.

На сегодняшний день в Петербурге прошли вакцинацию 2,8 млн жителей Петербурга, а привились первично — 2,3 млн. Среди категории людей старше 60 лет в городе привились более 800 тыс. человек.