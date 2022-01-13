Астана, 13 января, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Младшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия поблагодарила сограждан за поддержку в адрес её отца. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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«Благодарю вас за слова поддержки, которые получаю от вас. И благодарю вас за моральную поддержку моего отца в данный момент, он получает много сообщений в эти дни от жителей разных регионов», — отметила дочь первого лидера республики.

Она также заявила, что тяжело переживает случившиеся в стране последние трагические события.

«Нет слов, чтобы выразить боль и сожаление из-за жертв и погибших людей. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших», — добавила Алия Назарбаева.

При этом она выразила надежду на то, что «этот жестокий урок» станет последним для Казахстана.

«Это неправильно, когда люди гибнут в мирное время», — сказала дочь первого президента Казахстана.

Она также пожелала Казахстану «только мира и процветания, казахстанцам — благополучия и здоровья».

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 января в ряде населённых пунктов Казахстана начались акции протеста против значительного роста цен на сжиженный газ, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки. 7 января местное издание Orda. kz сообщило о том, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев с семьёй покинул республику. По данным издания, в республике остался только старший брат бывшего казахского лидера Болат Назарбаев.