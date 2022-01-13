Екатеринбург, 13 января, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В Свердловской области продлят возможность для граждан посещать торговые центры без QR-кодов. Об этом заявил журналистам губернатор Евгений Куйвашев.

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Сейчас срок такой возможности истекает 15 января. Власти намерены продлить его до 20-го, а затем будут смотреть по ситуации. Работа ведётся в тесной связке с Роспотребнадзором.

Как сообщало ИА REGNUM, QR-коды были введены в торговых центрах в октябре. Правда, в декабре их временно отменили.