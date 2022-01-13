Сочи, Краснодарский край, 13 января, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение о налипании мокрого снега объявлено на территории муниципального округа Сочи до конца дня 13 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодный апокалипсис в России и в мире — все новости»

Налипание мокрого снега на проводах и деревьях прогнозируется в предгорной зоне Сочи в период с 05:00—07:00 и до конца дня 13 января, уточнили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было объявлено штормовое предупреждение об опасности схода лавин в горных районах Сочи. Также предупреждение о сильных осадках действует на территории всего края. На утро 13 декабря режим повышенной готовности введен в 31 муниципалитете Кубани.