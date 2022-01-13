На Кубани в 31 муниципалитете ввели режим повышенной готовности
Краснодар, 13 января, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Режим повышенной готовности введён на территории 31 муниципалитета Краснодарского края по данным на утро 13 декабря, об этом сообщил региональный оперативный штаб.
В настоящее время пункты обогрева для водителей развернуты в Темрюкском районе в районе станицы Тамань и в районе села Фанагорийское Горячего Ключа на подъезде к Молдовановскому перевалу. Аварийно-спасательные, дорожные, коммунальные службы работают в усиленном режиме.
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Как сообщало ИА REGNUM, с 11 по 14 января на территории края действуют штормовые предупреждения о снегопадах, а также о сходе лавин в Сочи, также объявлено четыре экстренных предупреждения из-за непогоды.