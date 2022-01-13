Краснодар, 13 января, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Режим повышенной готовности введён на территории 31 муниципалитета Краснодарского края по данным на утро 13 декабря, об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

«В регионе продолжают действовать экстренные и штормовые предупреждения по лавиноопасности, снегопадам, подъему уровня рек, сильным дождям. По всему краю ведут непрерывный контроль гидрометеорологической обстановки. Группировка региональной системы предупреждения чрезвычайных ситуаций находится на круглосуточном дежурстве», — уточнили в оперштабе.

В настоящее время пункты обогрева для водителей развернуты в Темрюкском районе в районе станицы Тамань и в районе села Фанагорийское Горячего Ключа на подъезде к Молдовановскому перевалу. Аварийно-спасательные, дорожные, коммунальные службы работают в усиленном режиме.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 11 по 14 января на территории края действуют штормовые предупреждения о снегопадах, а также о сходе лавин в Сочи, также объявлено четыре экстренных предупреждения из-за непогоды.