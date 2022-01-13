Москва, 13 января, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Носитель штамма коронавируса «Омикрон», в случае если он чихает и кашляет, может заразить одновременно 100 человек. Такое мнение 13 января высказал иммунолог Владимир Болибок в интервью телеканалу «Москва-24».

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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"Я так полагаю, что даже разговора, обычного дыхания и зевания достаточно, чтобы выделился аэрозоль, содержащий частички слюны, слизи, в которых будет достаточное количество вируса, чтобы заразить другого человека. Если кто-то один кашлянул или чихнул, то такого количества хватит человек на 100 сразу», — сказал он.

Также иммунолог добавил, что новая разновидность SARS-CoV-2 по контагиозности превосходит корь.

«До сих пор у нас такой заразности не было ни разу. Корь считалась самым заразным заболеванием, но «омикрон» в этом отношении превзошел даже ее. В связи с этим совершенно колоссальное количество одномоментно заразившихся», — уточнил Болибок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что значительный рост числа заразившихся коронавирусом, с показателями до шестизначных цифр, ожидается в течение ближайших недель из-за штамма «Омикрон» в России.