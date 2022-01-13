Москва, 13 января, 2022, 09:23 — ИА Регнум. В России уровень жизни сейчас примерно на 20% выше, чем было в СССР, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Кудрин

По его словам, в 2003—2004 годах правительство восстановило в среднем уровень жизни, который имели граждане в 90-м году перед развалом СССР. В среднем это достигалось и по учителям, и по врачам.

«Сейчас примерно на 20% уровень жизни выше, чем в Советском Союзе. В нулевые годы, когда я был вице-премьером, с 2000-го по 2011 год уровень жизни в стране вырос в три раза», — сказал он в интервью ТАСС.

Он добавил, что в 1990-е и начале 2000-х годов в России были созданы базовые институты и приняты ключевые законы, благодаря которым государство стало страной с «нормальной рыночной экономикой».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудрин заявил, что перед Россией стоит самый большой вызов — переход к углеродной нейтральности. Стране придётся найти промышленные товары и услуги на замену энергоресурсам, поставляемым за рубеж.

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