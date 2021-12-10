Москва, , 15:07 — REGNUM Перед Россией стоит самый большой вызов — переход к углеродной нейтральности. Стране придётся найти промышленные товары и услуги на замену энергоресурсам, поставляемым за рубеж, заявил председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин 10 декабря на пленарном заседании международного экспортного форума «Сделано в России — 2021».

Алексей Кудрин Audit.gov.ru

Он отметил, что Россия «живёт неплохо» за счёт добычи и поставок нефти, но в рамках новой политики придётся частично заместить такой экспорт промышленными товарами и услугами. Полной замены ещё не будет, так как углеводороды потребуются «ещё десятки лет».

«Конечно, самый большой вызов перед нами — это энергопереход», — подчеркнул Кудрин.

Глава Счётной палаты привёл пример прорывных продуктов в несырьевом экспорте. Это вакцины, не только от коронавируса, поставленные за 2021 год более чем на $1,2 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс ранее заявил, что сэнергопереходом для России связаны фантастические возможности, в том числе появление нескольких новых отраслей с годовыми продажами в $50 млрд.

Читайте также: Чубайс пообещал России «фантастические возможности» после энергоперехода