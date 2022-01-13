Воронеж, 13 января, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Первый случай заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» зарегистрирован в Воронежской области. Об этом журналистам сообщила накануне, 12 января, инфекционист Светлана Кокорева.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Никакой информации о пациенте, о том, как он заразился и как протекает заболевание, нет. Как уточнила Кокарева в интервью «Вести Воронеж», это пока единственный случай заражения «омикроном» в регионе.

Отметим, что на 12 января в России было зарегистрировано 698 случаев заражения штаммом «омикрон».

На 12 января в Воронежской области зарегистрировано 196 603 случая заражения коронавирусом, выздоровели 167 167, скончались 7 104 человека.