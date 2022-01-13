Москва, 13 января, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Самой холодной с момента наступления нового года стала в столице России ночь на 13 января. Об этом 13 января сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Мороз

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«Минувшая ночь стала самой морозной в наступившем году, на (метеостанции на) ВДНХ было минус 19 (градусов) — это неокончательные данные, а на другой московской метеостанции в Тушино было минус 20,6 (градусов)», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик уточнил, что наиболее сильные морозы в прошедшую ночь были отмечены в Волоколамске, где температура воздуха опустилась до — 23,9 °C.

«Это аномальный мороз, почти на 10 градусов ниже положенной нормы января», — пояснил Тишковец.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в четверг, 13 января, в Москве будет облачно, снег, гололедица, температура воздуха −8… −6 °C.