Москва, 13 января, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Общая сумма потерь экономики Казахстана от приостановки работы предприятий из-за беспорядков может составить от $0,8 млрд до 2,5 млрд. Об этом сообщила первый вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Татьяна Радченко.

autor381 Экономика Казахстана

«Реальная потеря ВВП в 2022 году может достигать при названных сценариях от $0,8 млрд до $2,5 млрд», — сказала она.

По ее словам, только от прекращения онлайн-торговли в январе потери должны составить в размере $144 млн.

Следите за развитием событий в трансляции: «Последствия беспорядков и работа ОДКБ в Казахстане — все новости»

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Национальной палаты предпринимателей Казахстана, на сегодняшний день общая сумма ущерба от массовых беспорядков в Казахстане увеличилась до 103,7 млрд тенге (около $240 млн).

Читайте также: Размер ущерба от массовых беспорядков в Казахстане вырос до $240 млн