Москва, 13 января, 2022, 08:23 — ИА Регнум. В ряде российских регионов в течение ближайших дней ожидается опасная погода. Об этом сообщил 13 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Goodfon.ru Метель

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Как отметил синоптик, слова которого приводит ТАСС, в ближайшие дни в Краснодарском крае, Ленинградской, Архангельской, Ивановской и Московской областях, в республиках Карелия и Коми, а также в Ненецком автономном округе ожидаются сильные осадки. При этом в республиках Северного Кавказа ожидается опасность схода лавин 13 и 14 января.

«Очень сложная погода 13−15 января на юге России. Там будет понижение температуры такое, что в Крыму, в центральных регионах прогнозируется температура ночью ниже — 10 градусов. В Краснодарском крае будет и снег, и мокрый снег, и дождь, причем осадки будут очень сильными в ряде районов. Также будет ветер до 20−22 м/с. В общем, опасная и сложная погода», — сказал он.

Также Вильфанд добавил, что в ряде регионов Северо-Западного федерального округа из-за приближения циклона 13 января также ожидается плохая погода.

«В Мурманской области прогнозируется ветер до 28 м/с, в Ленинградской области — сильный снег, в Карелии — сильные осадки в виде снега, метель, в Коми, Ненецком автономном округе, Архангельской области — аналогичная ситуация», — пояснил синоптик.

При этом он указал, что 14 января такая погода дойдет до регионов Центрального федерального округа страны.

«14 января в Московской, Ивановской областях будет сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, гололедица», — отметил Вильфанд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в горных районах Камчатки объявлена повышенная опасность схода лавин.