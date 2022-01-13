Астана, 13 января, 2022, 08:19 — ИА Регнум. С просьбой не накалять обстановку в интернете, пересылая друг другу видеозаписи с недостоверными подписями, обратился к согражданам комендант Мангистауской области Казахстана Жанарбек Бактыбаев. Соответствующее обращение было опубликовано пресс-службой комендатуры региона.

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Как пояснил Бактыбаев, существует угроза возникновения новой волны социальной напряжённости среди населения из-за многочисленных публикаций в интернете видеозаписей о январских событиях с подписями к ним, не соответствующими действительности.

Комендант региона попросил сограждан «не накалять обстановку», пересылая друг другу видеозаписи с недостоверными подписями к ним, и не играть на чувствах семей, чьи родные и близкие люди стали жертвами массовых беспорядков.

Также Бактыбаев напомнил, что за за распространение заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения, предусмотрена уголовная ответственность в виде ограничения либо лишения свободы на срок от трёх до семи лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о завершении антитеррористической операции в большинстве регионов Казахстана.