Омск, 13 января, 2022, 07:09 — ИА Регнум. Жителей Омска призывают соблюдать масочный режим. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, в городе регулярно проводятся проверки соблюдения масочного режима на предприятиях, в учреждениях, в торговых центрах и на транспорте.

(сс) AlexChirkin Маска

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«К сожалению, многие граждане надевают маски только при виде сотрудников, исключительно для того, чтобы избежать штрафа», — рассказал директор департамента общественной безопасности администрации города Евгений Скрипкарёв.

С 15 апреля 2020 года по 12 декабря 2021 года в Омске проверили более 63,7 тыс. организаций. Составлено 1600 протоколов.

Проводились совместные рейды по пассажирскому транспорту. С 5 августа 2020 года по 12 декабря 2021 года проверено около 14 350 транспортных средств, выявлено 562 нарушения.

Масочный режим проверяют и на остановках общественного транспорта. С 5 июля по 12 декабря проведены профилактические беседы с 7550 гражданами, выявлено 3120 нарушений.

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