Красноярск, , 06:48 — REGNUM За 2021 год рабочие группы в Красноярском крае составили 4874 протокола за нарушение масочного режима. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 января в краевом оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Маски ИА REGNUM

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Уточняется, что проверки проходили в магазинах, торговых центрах, на остановках и предприятиях общественного питания. Всего проверено 27 059 объектов. Нарушения выявили на 6849 объектах. Участники рейдов провели с горожанами более 23 тысяч бесед. Составлено почти 5 тысяч протоколов.

В начале 2022 года проведено 110 проверок в ТРЦ. Проверяющие контролировали действия охранников при предъявлении сертификатов здоровья посетителями.

Как сообщало ИА REGNUM, с костромского безмасочника не стали взыскивать штраф по причине его смерти от коронавируса.

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