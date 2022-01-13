Алма-Ата, Казахстан, 13 января, 2022, 06:59 — ИА Регнум. Здание департамента полиции Алма-Аты было атаковано в ходе массовых беспорядков в Казахстане 27 раз, все атаки были успешно отражены. Об этом 13 января сообщила журналистам официальный представитель МВД Республики Салтанат Азирбек.

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По словам представителя ведомства, информация о группе агрессивно настроенных людей, двигавшихся в сторону департамента полиции, поступила вечером 5 января. За ночь с 5 на 6 января в период с 20:00 до 05:00 по местному времени здание департамента полиции атаковали 27 раз. Атаковавшие были вооружены огнестрельным оружием и гранатами. Все атаки были успешно отражены.

В это же время был атакован ряд районных управлений полиции. Как уточнила Азирбек, в настоящее время антитеррористическая операция в городе продолжается, идёт зачистка территории от криминальных элементов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с начала беспорядков в Чимкенте было задержано более 3,5 тыс. человек.