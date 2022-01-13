Алма-Ата, Казахстан, 13 января, 2022, 06:48 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт вылетел из международного аэропорта Алма-Аты после возобновления его работы в город Нур-Султан. Об этом 13 января сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

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После массовых беспорядков, из-за которых пришлось прервать работу аэропорта в Алма-Ате, это первый гражданский авиарейс. Как уточнили в пресс-службе воздушной гавани, внутренние и международные рейсы будут осуществляться с 08:00 до 21:00 (с 05:00 до 18:00 мск), согласно расписанию.

Ранее ИА REGNUM сообщало о доставке из Алма-Аты в Москву 146 граждан РФ самолётом ВКС.