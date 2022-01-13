Омск, 13 января, 2022, 06:16 — ИА Регнум. Днём 13 января в Омской области ожидается −16…−21 °С. Об этом ИА REGNUM сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Зима

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Ветер юго-западный 2−7 м/с, без существенных осадков.

14 января в регионе прогнозируется погода преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный 5−10 м/с. Температура ночью −25…−30 °С, местами до — 20 °C. Днём −15…−20 °С, местами до — 10 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, сильное похолодание ожидается 13 января в Москве.

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