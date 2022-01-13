Чимкент, Казахстан, 13 января, 2022, 05:55 — ИА Регнум. Общее число задержанных в казахстанском городе Чимкент после начала беспорядков в стране достигло 3520 человек, 13 января передал региональный телеканал Otyrar. kz со ссылкой на начальника городской комендатуры Ералы Жумаханбетова.

Rassim Чимкент

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Ранее сообщалось о задержании 2,7 тысячи человек в городе. При этом в результате беспорядков пострадали 45 полицейских. Из числа задержанных 366 лиц были привлечены к административной ответственности. Среди них 271 человек был арестован, а еще 40 — оштрафованы. 55 задержанных отделались предупреждениями.

Жумаханбетов отметил, что ситуация в Чимкенте стабилизировалась. Однако, как подчеркивают журналисты, на въезде и выезде из города развернуты блокпосты с круглосуточным дежурством. Кроме того, под усиленной охраной находятся стратегически важные объекты.

Как сообщало ИА REGNUM, с 13 января в Павлодарской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях отменен режим чрезвычайного положения, введенный ранее из-за беспорядков Казахстане.

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