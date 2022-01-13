Челябинск, 13 января, 2022, 05:15 — ИА Регнум. Мэрия Челябинска из-за сильного похолодания 13 января отменила школьные занятия для учеников начальных классов первой смены. Об этом пресс-служба администрации сообщает в своём Telegram-канале.

(сс) Free-Photos Мороз

администрация Челябинска «13 января 2022 года в связи с низкой температурой окружающего воздуха отменены занятия в школах города Челябинска с первого по четвёртый классы первой смены».

В ночь на 13 января температура воздуха в Челябинске опускалась до −28… −26 °C. В течение дня ожидается до −22… −18 °C.

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Как сообщало ИА REGNUM, в образовательном центре №7 в челябинском микрорайоне «Академ Риверсайд» прозвенел первый звонок и прошёл первый учебный день.

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