Москва, , 04:40 — REGNUM Аномальные морозы в новогоднюю ночь по старому стилю (старый Новый год) ожидаются в России только на юге Западной Сибири. Об этом рассказал 11 января журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Мороз © ИА REGNUM

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Самая холодная по отношению к климатической норме погода в ночь на 14 января (Новый год по старому стилю) ожидается в Красноярском и Алтайском крае, Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях. В этих регионах прогнозируется температура воздуха на 4−6 градусов ниже климатической нормы.

В ночь на 14 января ожидается мороз −26…−30 градусов. Однако уже 15 января в названных регионах произойдёт потепление сразу на 15 градусов. Абсолютное значение температуры днём будет достигать нуля градусов, что выше климатической нормы на 12−15 градусов.

При этом в других регионах России на старый Новый год температура воздуха будет выше климатической нормы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ряде регионов Сибири ожидается похолодание ниже климатической нормы.

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