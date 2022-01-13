Москва, 13 января, 2022, 03:58 — ИА Регнум. Значительный рост числа заразившихся коронавирусом, с показателями до шестизначных цифр, ожидается в течение ближайших недель из-за штамма «Омикрон» в России. Такое заявление сделала 12 января замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По словам специалиста, так как уже началась местная передача вируса, а он значительно заразнее варианта «Дельта», а инкубационный период у него короче, то рост числа заразившихся ожидается уже в ближайшие недели. По последним данным, человек может стать заразным уже на второй-третий день после инфицирования, симптомы заболевания проявляются на третий-пятый день.

Пшеничная уточнила, что в России, если учесть опыт зарубежных стран, в которых заболеваемость бьёт все рекорды, количество ежедневных случаев заражения может достигать шестизначных цифр.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что среди пациентов с выявленным заражением штаммом «Омикрон» есть дети, в том числе раннего возраста.