Нацбанк Чехии прогнозирует в стране инфляцию более 10%
Прага, 13 января, 2022, 03:58 — ИА Регнум. В Чехии в ближайшие месяцы инфляция может превысить 10%. Об этом со ссылкой на руководство Национального банка, выполняющего роль финансового регулятора, вечером 12 января сообщает Чешское радио.
Отмечается, что глава Нацбанка Иржи Руснок не исключил вероятности резкого скачка инфляции с прошлогоднего уровня в 6,6%, спровоцированного, в частности, январским ростом в стране цен на электроэнергию и газ. При этом к концу года показатель инфляции может вновь понизиться благодаря доступным регулятору инструментам стабилизации экономики и финансовой системы.
Напомним, в Чехии с 1 января значительно выросли тарифы на поставку потребителям электроэнергии и газа.
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