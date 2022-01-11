Москва, , 00:29 — REGNUM Вероятнее всего, нынешний низкий уровень отношений России с Чехией сохранится. Об этом 10 января заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Флаг Чехии

«Если называть вещи своими именами, на сегодняшний день российско-чешские межгосударственные отношения мертвы», — заявил эксперт.

Есть отношения между компаниями, предпринимателями, между деятелями науки и культуры, спортсменами. Есть небольшое количество связей на человеческом уровне и на уровне общественных организаций. Но они сохраняются не благодаря, а вопреки отсутствию отношений между Россией и Чехией, уверен политолог.

«От новых властей Чехии ничего хорошего ждать не приходится. Министр Ян Липавский — антироссийский политик. А премьер Петр Фиала и председатель парламента Маркета Пекарова-Адамова — откровенные русофобы. Самое лучшее, что может случиться при них — сохранение отсутствия отношений», — уверен Трухачёв.

Однако во второй половине 2022 года Чехия станет страной-председателем ЕС, и наверняка не упустит шанс показать свою неприязнь к России, полагает эксперт.

Напомним, что Ян Липавский заявил о том, что российская армия показала высокую эффективность, и что Чехия нуждается в нормализации отношений с Россией.