Астана, 13 января, 2022, 01:35 — ИА Регнум. Ряд сотрудников генерального консульства США в Алма-Ате были временно эвакуированы из города 12 января, сообщили в пресс-службе американского посольства в Казахстане.

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Вместе с ними из города эвакуировали несколько граждан Соединенных Штатов и подданных других стран. В посольстве выразили благодарность властям Казахстана за поддержку и добавили, что американские дипломаты вернутся, когда «ситуация это позволит».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января Госдепартамент США одобрил добровольный отъезд некоторых сотрудников своего генконсульства в Алма-Ате, а также членов их семей. Речь идет о дипломатах, обязанности которых не связаны с чрезвычайной деятельностью.