Москва, 13 января, 2022, 00:45 — ИА Регнум. Штамм коронавируса «Омикрон», скорее всего, станет последним вариантом инфекции перед уходом в другую популяцию. Такое предположение сделал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов 12 января в беседе с ТАСС.

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По предположению Жемчугова, появление штамма коронавируса, обладающего сверхконтагиозностью, обозначает, что вирусу необходимо как можно шире рассеяться по планете. Таким образом вирус ищет нового хозяина, так как уровень иммунитета среди людей высок настолько, что он не может на них размножаться. По мнению специалиста, «Омикрон» с таким массовым рассевом среди людей, но без повышения летальности — предвестник ухода из человеческой популяции в какую-то другую. Жемчугов полагает, что это могут быть грызуны.

Также специалист предположил, что новые свойства штамма «Омикрон» указывают на скорое завершение пандемии. Жемчугов призвал не вводить новых ограничительных мер, а использовать новый штамм как «живую вакцину» и дать ему вытеснить другие варианты коронавируса.

«Что касается «Омикрона», есть, мне кажется, возможность никакие ограничительные меры больше не вводить, а дать ему свободно распространяться, потому что фактически этот вирус является естественной, живой вакциной. Он мощно распространяется, создает очень качественный иммунитет ко всем новым мутациям и обладает чрезвычайно малой летальностью, то есть он практически не убивает здоровых людей. Этим надо воспользоваться, но с умом», — отметил Жемчугов.

Врач-иммунолог пояснил, что акцент надо делать на раннем выявлении нового штамма у заражённого и делать прогноз по болезни для конкретного пациента. Заразившихся «Омикроном» направлять на домашнее амбулаторное лечение, госпитализируя заведомо тяжёлых больных.

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