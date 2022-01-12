Белград, 13 января, 2022, 00:43 — ИА Регнум. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что республика намерена в целях самозащиты усиливать собственную армию, а не вступать в НАТО. Об этом он сказал 12 января в интервью национальному телевидению.

Александр Вучич

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Президенту был задан вопрос, зачем Сербия стремится получить современное оружие, если для обеспечения безопасности страны можно просто вступить в Североатлантический альянс. «Мы не вступим в НАТО», — подчеркнул Вучич, заметив, что военных операций против сербского населения страна больше не допустит.

Александр Вучич «Им позволено вооружаться, потому что они в НАТО, а нам — свободной, нейтральной стране — нельзя обороняться? Что вам не нравится? Мы покупаем только оборонительные вооружения, а не наступательные».

Напомним, что в Брюсселе завершилось заседание Совета Россия — НАТО, на котором Москва вновь заявила о категорической неприемлемости включения в альянс новых стран. В последние годы в рамках военной помощи Россия передала Белграду различное вооружение, включая танки Т-72МС, бронетранспортёры БРДМ-2МС, противотанковые ракетные комплексы «Корнет», истребители МиГ-29, вертолёты Ми-35М и Ми-17В-5, комплексы ПВО «Панцирь-С1».

Как сообщало ИА REGNUM, Россия в ходе последних переговоров обозначила представителям военного блока НАТО свой набор военно-технических контрмер, которые она может реализовать в случае провала дипломатических усилий.

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