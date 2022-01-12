Москва, 12 января, 2022, 23:41 — ИА Регнум. В Москве может возникнуть ситуация роста госпитализаций, при которой будет необходимо ввести новые антиковидные ограничения. Об этом 12 января в эфире телеканала «Россия 24» сообщил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Мы, безусловно, будем прибегать к ним в случае, если такая необходимость возникает, только в ситуации, когда будут на пределе мощности наших медицинских учреждений», — сказал Ефимов.

По словам заместителя мэра, Москва готова работать в условиях ограничений. Однако о том, какими могут быть новые меры, пока говорить преждевременно, пояснил он.

Ефимов добавил, что для принятия соответствующих решений власти будут исходить из уровня заболеваемости и госпитализаций, а также нагрузки на московскую систему здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил в ближайшие две недели подготовиться к новому удару пандемии в связи с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон».