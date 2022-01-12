Москва, 12 января, 2022, 23:22 — ИА Регнум. Эпоха Назарбаева окончена, но новая власть в Казахстане несёт в себе те же русофобские черты, что и прежняя. Об этом 12 января ИА REGNUM сообщил политолог Пётр Коломец.

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»Эпоха Елбасы и его команды завершена. Многим в России на минутку показалось, что после стремительного ввода войск ОДКБ в поддержку действующей власти, после того, как вся муть, поднявшаяся в обществе, осядет, эта власть станет намного дружественней, ближе к России. Нет», — заявил политолог.

По его мнению, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев «похлопал по плечу наших воинов и попросил их на выход». Закрепляя достигнутый успех в глазах народа, он сделал вид, что не заметил, как в число его друзей и соратников попал назначенный министром информации Аскар Умаров, ярый русофоб и националист.

Этот факт не мог пройти незамеченным для русских в Казахстане, и не только, отметил политолог. Возник естественный вопрос к господину Токаеву — «за какие заслуги в его глазах этот одиозный политик получил должность министра информации?», отметил Коломец.

Новый министр информации никак не может способствовать укреплению дружеских взаимоотношений между нашими странами, полагает эксперт. Это следует даже из того, что Умаров не удосужился извиниться за прежние высказывания в адрес русских, а попытался сделать вид, что всегда был сторонником дружбы между нашими странами. Между тем заключенный на длительный срок в лагерь строгого режима Ермек Тайчибеков, осуждённый за искреннюю любовь к России и русскому народу, остаётся без внимания Токаева, заметил политолог.

«Один клан в Казахстане сметен, не без нашей помощи, на свалку истории, а другой начал активные процессы формирования. Но у него наличествуют все те же русофобские черты», — подытожил Коломец.

Напомним, что после беспорядков в Казахстане в январе текущего года в страну по просьбе её президента Касым-Жомарта Токаева был введён контингент ОДКБ. Правительство ушло в отставку, был сформирован новый кабинет, в который на должность министра информации был назначен одиозный политик Аскар Умаров.