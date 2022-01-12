Екатеринбург, 12 января, 2022, 18:36 — ИА Регнум. В Свердловской области 11 января выявили 366 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

Всего в регионе зафиксировали уже 203 492 носителей коронавируса. Вылечились 177 542 человека.

От COVID-19 скончались ещё 19 граждан. Всего с начала пандемии жертв этого заболевания насчитывается уже 9668 человек.