Нижний Новгород, 12 января, 2022, 18:35 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе с начала первой в этом году рабочей недели продолжаются снегопады. По данным Гидрометцентра России, в северных регионах округа сильный снег ожидается и 14 января.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

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При этом снегопады будут сопровождаться метелями и порывистым ветром скоростью до 18 м/с.

В Башкирии 14 января на фоне сильного снега и метели ветер ускорится прогнозируется ветер 16−21 м/с.

ИА REGNUM напоминает, в течение 12−13 января Гидрометцентр России предупреждал о снегопадах и метелях в Пензенской, Ульяновской, Саратовской и Самарской областях. Штормовое предупреждение из-за метели было объявлено в Мордовии 11 и 12 января. В Нижегородской области сильный снегопад начался 10 января.