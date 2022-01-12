Москва, 12 января, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Полного локдауна на фоне штамма «Омикрон» в России не будет, считает глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Дмитрий Хубезов

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"В определенной степени можно сказать уверенно, что полного локдауна, конечно, не будет, но те или иные ограничительные мероприятия, конечно, возможны». — заявил Хубезов в эфире телеканала Россия 24.

При этом он обратил внимание на то, что волна со штаммом «Омикрон» на Западе быстро нарастает и при этом также быстро сходит на нет.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о том, что в России неизбежно произойдет новый рост заболеваемости COVID-19 заявила вице-премьер Татьяна Голикова. На данный момент в России уже выявлено 698 случаев заражения «Омикроном». Причем большая их часть зафиксирована в столичном регионе. Именно с Москвы, вероятнее всего, и начнется новая волна пандемии в России, отметила зампред правительства РФ.Читайте также:Голикова: новая волна пандемии начнется с Москвы