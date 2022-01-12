Бишкек, 12 января, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров поздравил Алихана Смаилова с назначением на должность премьер-министра Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба киргизского правительства.

Mineconom.gov.kg Акылбек Жапаров

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«Уверен, что Ваш большой опыт и профессионализм будут служить скорейшему восстановлению братской нам страны после трагических событий, и вернет ее на путь устойчивого развития», — подчеркнул он.

При этом высокопоставленный чиновник отметил готовность киргизских властей к активной совместной работе по дальнейшему развитию и укреплению двусторонних отношений двух стран.

Также глава киргизского правительства пригласил своего казахстанского коллегу посетить Киргизию с официальным визитом в 2022 году.

ИА REGNUM напоминает, что 49-летний Алихан Смаилов работает в правительстве Казахстана на руководящих должностях с февраля 2006 года. За эти годы он занимал посты вице-министра финансов, помощника президента Казахстана, министра финансов и первого вице-премьер-министра.