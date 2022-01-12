Вашингтон, 12 января, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена удвоит количество тестов на COVID-19 в школах, чтобы избежать повторного введения карантина на фоне новой вспышки коронавируса, сообщает 12 января Reuters.

(сс) woodleywonderworks Начальная школа в США

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В США 11 января было зафиксировано свыше 1,3 млн случаев заражения коронавирусом, что стало новым рекордом суточного числа заражений.

На данный момент порядка 98,3% новых случаев заражения коронавирусом в США приходится на новый штамм «Омикрон».

Волна инфекции нарушила планы многих учителей и школьников, которые после затяжного карантина надеялись вернуться в школы.

В ответ на сложившуюся ситуацию Белый дом решил увеличить ежемесячное число предоставляемых в школы тестов на 10 млн по сравнению с ноябрем 2021 года.

Ранее члены школьного профсоюза Чикаго отказались работать в классах, утверждая, что находиться в школе небезопасно на фоне распространения штамма коронавируса «Омикрон».