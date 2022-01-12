Санкт-Петербург, 12 января, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский городской суд отложил рассмотрение по существу коллективного иска петербуржцев на введение QR-кодов для посещения общественных мест. В суд поступило несколько аналогичных исков, в связи с чем возник вопрос об их объединении, а один из заявителей заболел ковидом. Об этом 12 января сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в горсуд Петербурга поступил коллективный иск от горожан, которые решили оспорить решение властей ввести QR-коды для посещения общественных мест. Рассмотрение дела по существу 12 января не состоялось, так как в суд поступило еще три аналогичных иска, и суд предложил их объединить.

Однако представитель одного из истцов просили отложить судебное заседание, так как истец болеет COVID-19, и позицию нужно согласовать. Представитель еще четырех истцов сообщил, что права непосредственно его доверителей не нарушались, но ситуация с предоставлением третьим лицам медицинских документов — сертификатов о прививке или перенесенном заболевании — им не нравится. Представители ответчика высказались за объединение административных исков.

«Разбираться с требованиями суд продолжит 17 января», — подытожил в ОПС.