Брюссель, 12 января, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Любая страна имеет суверенное право выбирать свой собственный путь — этот принцип 12 января на заседании Совета Россия — НАТО обозначила как основу международной системы и европейской безопасности первый заместитель американского госсекретаря Уэнди Шерман.

U.S. Department of State Уэнди Шерман

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В своём Twitter американский представитель написала, что сегодня, 12 января, на заседании Совета Россия — НАТО она «подтвердила основополагающие принципы международной системы и европейской безопасности: каждая страна имеет суверенное право выбирать свой собственный путь».

Также она упомянула о необходимости «призвать Россию к деэскалации напряжённости и приверженности дипломатическому пути».

Напомним, заседание Совета Россия — НАТО вечером 12 января завершилось в Брюсселе. Завтра, 13 января, в Вене пройдёт заседании Постоянного совета ОБСЕ.