Астана, 12 января, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в настоящее время находится в столице республики Нур-Султане, заявил посол этой страны в Азербайджане Сержан Абдыкаримов.

Назарбаев

«Назарбаев находится в столице Казахстана», — цитирует его РИА Новости.

Абдыкаримов добавил, что Назарбаев находится в постоянном контакте с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

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Как сообщало ИА REGNUM, решение о передаче поста председателя Совета безопасности Казахстана действующему президенту страны Касым-Жомарту Токаеву было принято бывшим казахским лидером Нурсултаном Назарбаевым самостоятельно. Об этом 9 января заявил пресс-секретарь Назарбаева — Айдос Укибай.

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