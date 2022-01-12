Краснодар, 12 января, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Режим повышенной готовности из-за погодных условий введён на территории 24 муниципалитетов Краснодарского края 12 января, сообщили в региональном оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

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«В часовую готовность к развертыванию приведены подвижные пункты обогрева. Аварийно-спасательные, дорожные, коммунальные и другие службы работают в усиленном режиме», — сообщили в оперштабе.

Как сообщало ИА, ранее режим повышенной готовности из-за непогоды был введен в Краснодаре. Также режим функционирования «Повышенная готовность» введен в Ейском районе. На территории края также действует четыре экстренных предупреждения из-за непогоды. Ранее на Кубани объявили два штормовых предупреждения — из-за осадков и возможном сходе лавин.