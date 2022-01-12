Нур-Султан, , 15:17 — REGNUM Все сферы жизнедеятельности активно восстанавливаются в Алма-Ате после массовых беспорядков. Об этом мэр города (аким) Бакытжан Сагинтаев рассказал на заседании оперштаба под руководством президента страны Касым-Жомарта Токаева, сообщает 12 января пресс-служба главы государства.

Бакытжан Сагинтаев Almaty.gov.kz

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По словам Сагинтаева, в штатном режиме работают все городские объекты тепло-, электро-, водо‑ и газоснабжения. Возвращаются к работе торговые объекты, общепит, рынки, АЗС и промышленные предприятия. Запущен общественный транспорт.

14 городских управлений, размещавшихся в здании мэрии, передислоцированы в резервные здания или в подведомственные организации. Здание мэрии пострадало в результате беспорядков, в городе идёт работа по оценке ущерба и потерь.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января автомобиль с мэром Алма-Аты был обстрелян. По словам Сагинтаева, атака была спланированным покушением.

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