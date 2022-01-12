Москва, 12 января, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Состояние советского и российского актера, народного артиста РСФСР Леонида Куравлева, который все еще находится в больнице в Коммунарке с пневмонией, остается тяжелым. Об этом 12 января сообщили в клинике, где находится актер.

Цитата из к/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Реж. Станислав Говорухин. 1972. СССР Робинзон-Крузо (Леонид Куравлев)

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«По-прежнему находится в 4-й реанимации. Тяжелое состояние и без изменений со дня, когда его привезли. С 5 января», — приводит слова представителя больницы ТАСС.

При этом ранее сын артиста — Василий — рассказал, что его отца лечат в больнице в Коммунарке от пневмонии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что у госпитализированного советского и российского актера Леонида Куравлева не подтвердилось заражение коронавирусом.