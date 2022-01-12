Париж, 12 января 2022, 14:49 — REGNUM Возможное вступление Украины в Североатлантический альянса поставит под сомнение исторические договорённости НАТО с Россией, заявила кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат в президенты Франции, председатель партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что НАТО нужно переориентироваться на борьбе с исламистским фундаментализмом.
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