Париж, , 14:49 — REGNUM Возможное вступление Украины в Североатлантический альянса поставит под сомнение исторические договорённости НАТО с Россией, заявила кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Марин Ле Пен

«Исторически были приняты обязательства перед Россией, что НАТО не будет базировать военные мощности у российских границ. А Украина находится у границ России. Этот договор соблюдался десятилетия, сегодня он ставится под сомнение, поэтому Россия (на это) реагирует плохо», — сказала она в эфире телеканала BFMTV.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат в президенты Франции, председатель партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что НАТО нужно переориентироваться на борьбе с исламистским фундаментализмом.

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