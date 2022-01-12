Париж, 12 января 2022, 12:54 — REGNUM кандидат в президенты Франции, председатель партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что НАТО нужно переориентироваться на борьбе с исламистским фундаментализмом. Об этом она сказала в эфире телеканала BFMTV.
Вместе с тем она выступила за выход Франции из объединенного командования Североатлантического альянса.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ле Пен заявила, что сильное правое объединение должно появиться в Европейском парламенте как можно скорее.
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