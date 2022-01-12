Париж, , 12:54 — REGNUM кандидат в президенты Франции, председатель партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что НАТО нужно переориентироваться на борьбе с исламистским фундаментализмом. Об этом она сказала в эфире телеканала BFMTV.

Марин Ле Пен Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я думаю, что прежде всего, надо переориентировать НАТО… на борьбу против исламистского фундаментализма. Почему? Потому что это наибольшая угроза для мира сегодня», — сказала Ле Пен.

Вместе с тем она выступила за выход Франции из объединенного командования Североатлантического альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ле Пен заявила, что сильное правое объединение должно появиться в Европейском парламенте как можно скорее.

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