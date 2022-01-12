Самара, 17 декабря, 2019, 11:54 — ИА Регнум. Концертный рояль знаменитой компании Steinway & Sons появился в Самарской государственной филармонии. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, 16 декабря рояль, который прибыл из Гамбурга, приняли в эксплуатацию.

По словам солиста Самарской филармонии, лауреата международных конкурсов, пианиста Николая Фефилова, это большое событие и радость для всех любителей музыки.

Отмечается, что 80% роялей этого производителя собираются вручную, поэтому каждый инструмент имеет свое неповторимое звучание.

Сообщается, что инструмент приобретен в рамках реализации национального проекта «Культура» за счет областного бюджета.