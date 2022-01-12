Москва, 12 января, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Военные учения на российской территории никак не связаны с переговорами Москвы и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 12 января журналистам.

Kremlin.ru Дмитрий Песков

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По словам Пескова, военные подразделения совершают действия в пределах своей территории, это обычная практика. При этом в Брюсселе проходит заседание Совета Россия — НАТО, продолжающее переговоры с США по гарантиям безопасности, которые состоялись 9−10 января в Женеве.

«Военное строительство и военное обучение продолжались, продолжаются и будут продолжаться — это обычная практика любых вооружённых сил», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января в Вене пройдут консультации с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе.

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