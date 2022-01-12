Бухарест, 12 января, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Правительство Румынии объявило о введении новых карантинных ограничений в связи с резким ростом числа случаев заражения коронавирусом в стране. Об том 12 января сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

Согласно официальным данным, в ближайшее время будет приостановлено функционирование баров, клубов и дискотек в крупных городах, запрещены массовые частные торжественные мероприятия, а также сокращено рабочее время продовольственных магазинов и торговых центров. Помимо прочего, власти рассматривают вопрос о переводе местных школ и ПТУ на дистанционную систему обучения.

Напомним, 12 января столица Румынии вошла в так называемую «красную зону» эпидемии — в Бухаресте ежедневно регистрируется 3,32 случая заражения коронавирусом на тысячу жителей.

По состоянию на 12 января число выявленных жителей Румынии, заразившихся коронавирусом, составило 1,86 млн человек. Из них в стране скончались 59 070 человек.