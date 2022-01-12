В Татарии ожидают четырёхкратного увеличения заболеваемости COVID-19
Казань, 12 января, 2022, 14:18 — ИА Регнум. В Татарии из-за распространения штамма «Омикрон» готовятся к увеличению заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева во время прямого эфира в Instagram.
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«Ждем практически четырехкратного увеличения, связанного с тем, что «Омикрон» заходит в регионы Российской Федерации. В Татарстане на сегодняшний день нет случаев «Омикрона», но это, наверное, дело времени», — добавила она.
Жителей республики призывают привиться повторно, профилактика нового штамма не отличается от всех предыдущих (фильтры на входе и масочный режим). В настоящее время в Татарии полностью привили 57,65% населения.
Ранее ИА REGNUM сообщало, пока нельзя сказать, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, понадобится ли локдаун или введение нерабочих дней в случае наступления новой волны коронавируса.
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