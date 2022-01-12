Казань, , 11:29 — REGNUM В Татарии по состоянию на 12 января зарегистрировали 43 851 случай заражения коронавирусом, за сутки выявили 102 носителя инфекции, накануне заболели 103 человека. Публикует обновленную информацию общероссийский оперативный штаб.

Самоизоляция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Выздоровели всего 37 224 ковид-пациента, скончался 1501 человек. За сутки выписали по выздоровлении 134 человека, количество летальных исходов среди больных возросло на четыре случая.

Как сообщало ИА REGNUM, за время новогодних праздников в Татарии не прекращали проверять учреждения общественного питания на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Всего ревизоры посетили более 400 заведений, 10% из них работали с нарушениями.

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