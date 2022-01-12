Санкт-Петербург, 12 января, 2022, 14:14 — ИА Регнум. В Северной столице в четверг, 13 января, вместе с резким потеплением ожидается шторм, порывы ветра будут достигать 20 м/с. Ситуацию усугубит мокрый снег и гололёд. Об этом 12 января предупреждает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Hans Снежный шторм

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По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 13 января в Санкт-Петербурге в течение дня ожидается облачная, днем с прояснениями погода. Ночью пройдет небольшой снег, утром переходящий в мокрый снег с дождем, местами гололед. Днем временами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер ночью юго-западный, западный, днем западный, северо-западный умеренный, утром и днем местами порывы до сильного, до 20 м/с.

«Температура воздуха ночью −6…−8 градусов, днем +2…+4 градуса. На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться», — говорится в сообщении.