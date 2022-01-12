Саранск, 12 января, 2022, 13:57 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались четыре человека. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано три летальных случая.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 1071 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 января в Мордовии выявили 56 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 55 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 41 081 случая. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3486 человек.

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